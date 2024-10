Visite guidate letterarie e insolite a Crespi d’Adda, Dalmine, Ponte S. Pietro e Bergamo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il progetto «Luoghi d’autore - tour letterari» propone (a pagamento) Visite guidate tra Crespi d’Adda, Dalmine, Ponte S. Pietro e Bergamo, legate a opere letterarie ambientate in questi luoghi. Attraverso la narrativa, i visitatori esplorano siti storici e industriali spesso non accessibili, scoprendo la storia locale in modo inedito. Ecodibergamo.it - Visite guidate letterarie e insolite a Crespi d’Adda, Dalmine, Ponte S. Pietro e Bergamo Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il progetto «Luoghi d’autore - tour letterari» propone (a pagamento)traS., legate a opereambientate in questi luoghi. Attraverso la narrativa, i visitatori esplorano siti storici e industriali spesso non accessibili, scoprendo la storia locale in modo inedito.

Cà Spineda e la sua pinacoteca - Visite guidate - Nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre sarà possibile prenotare una visita guidata gratuita a Ca’ Spineda alle ore 10. Possono prenotare sia singoli che gruppi o scolaresche. I visitatori saranno accompagnati dalle studentesse dell’Istituto Tecnico per il Turismo Mazzotti di Treviso... (Trevisotoday.it)

Biblioteca universitaria di Napoli - visite guidate by night - L’appuntamento è per sabato 19 ottobre. Per rendere l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente, la visita sarà illuminata da candele, creando un’atmosfera misteriosa e suggestiva. Le visite avranno una durata di un’ora e si svolgeranno alle ore 18,19 e 20. Accompagnati dai volontari di Open House e dal personale della Bun, i visitatori saranno guidati alla scoperta dei tesori storici e ... (Ildenaro.it)

Notte Bianca dell’Arte all’Istituto Romano di San Michele : visite guidate gratuite il 19 ottobre 2024 - Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può visitare il sito ufficiale www. Orari, prenotazioni e dettagli per la visita La Notte Bianca dell’Arte al San Michele si svolgerà dalle 19:00 alle 23:00, con visite guidate della durata di circa un’ora. it o contattare l’indirizzo email dedicato museodiffuso@irsm. (Gaeta.it)