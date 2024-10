VIDEO | Open Arms, il 20 dicembre la sentenza per Salvini: "Senza confini regnerebbe il caos e la violenza" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sarà emessa il prossimo 20 dicembre la sentenza del processo Open Arms che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Lo ha reso noto il Presidente della seconda sezione penale di Palermo Roberto Murgia alla fine dell'udienza."I confini, e Palermotoday.it - VIDEO | Open Arms, il 20 dicembre la sentenza per Salvini: "Senza confini regnerebbe il caos e la violenza" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sarà emessa il prossimo 20ladel processoche vede imputato il ministro Matteoper sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Lo ha reso noto il Presidente della seconda sezione penale di Palermo Roberto Murgia alla fine dell'udienza."I, e

Processo Open Arms - Bongiorno : assolvere Salvini “perché il fatto non sussiste” - Intanto dopo la valanga di insulti e minacce social, seguite alla richiesta di pena fatta dalla Procura di Palermo, è stata assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l'accusa. Se non ci fossero regnerebbe il caos". Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo è proseguito il processo Open Arms. (Tg24.sky.it)

Open Arms - Camps “Mia frase su Salvini? Felice perchè vicenda chiusa” - fsc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . Durante la sua arringa, la legale di Salvini, Giulia Bongiorno, ha parlato di un video in cui Camps il 20 agosto del 2019 “era contento non perchè avevano fatto sbarcare i migranti, ma perché ‘è caduto il ministro degli Interni italiano, Salvini è caduto'”. (Unlimitednews.it)

Bongiorno “Open Arms poteva sbarcare in Spagna ma ha rifiutato” - “Si contesta a Salvini un rifiuto, ma chi ha detto no è Open Arms”. Così Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato di Matteo Salvini, al termine della sua arringa nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo per il processo Open Arms che vede imputato il leader della Lega. fsc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)