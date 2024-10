Isaechia.it - Uomini e Donne, Gianluca Benincasa: “Martina? Ecco perché mi è scaduta. Francesca? Non voglio dire che stia ancora con Manuel ma…”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024), ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha detto la sua sulle troniste diDe Ioannon eSorrentino. Il mental coach, che ha fatto parlare di sé nel periodo in cui l’influencer è stata concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, è sceso ae Durante durante la terza puntata per un appuntamento al buio con le due troniste. Ai microfoni di Non Succederà Più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli su Radio Radio,ha detto la sua sufacendo anche riferimento al percorso compiuto dalla tronista a Temptation Island, programma cui ha partecipato insieme all’ex Raul Dumitras: Abbiamo fatto una presentazione privata dopo la messa in onda. Ci hanno portato in questa mega suite dove c’erano tutti i corteggiatori che facevano una presentazione privata con ogni tronista.