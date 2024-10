Unknown 9 Awakening: Guida alle Migliori Abilità da sbloccare (Di venerdì 18 ottobre 2024) In Unknown 9: Awakening, Haroona è dotata di Abilità straordinarie fin dall’inizio, ma i giocatori possono potenziare e sbloccare nuove capacità attraverso il sistema delle Anomalie. Questi collezionabili possono essere usati per sviluppare tre alberi delle Abilità principali: Umbriche, Combattimento e Furtività. Abilità Umbriche Le Abilità Umbriche rappresentano il cuore dei poteri di Haroona, rendendola in grado di manipolare l’energia attorno a sé per dominare i nemici e il mondo circostante. Ecco alcuni potenziamenti chiave: Stepping Dilation: questo potenziamento estende il tempo in cui Haroona può possedere un altro personaggio, utile per attacchi strategici o eliminazioni furtive. È uno dei primi potenziamenti accessibili e consigliato per iniziare. Gamerbrain.net - Unknown 9 Awakening: Guida alle Migliori Abilità da sbloccare Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) In9:, Haroona è dotata distraordinarie fin dall’inizio, ma i giocatori possono potenziare enuove capacità attraverso il sistema delle Anomalie. Questi collezionabili possono essere usati per sviluppare tre alberi delleprincipali: Umbriche, Combattimento e Furtività.Umbriche LeUmbriche rappresentano il cuore dei poteri di Haroona, rendendola in grado di manipolare l’energia attorno a sé per dominare i nemici e il mondo circostante. Ecco alcuni potenziamenti chiave: Stepping Dilation: questo potenziamento estende il tempo in cui Haroona può possedere un altro personaggio, utile per attacchi strategici o eliminazioni furtive. È uno dei primi potenziamenti accessibili e consigliato per iniziare.

Unknown 9 : Awakening ha ricevuto dei voti non esaltanti dalla stampa - In sostanza il parere diffuso è che Unknown 9: Awakening è un titolo che contiene alcune idee di game design ed elementi interessati, ma l’insieme di tutti gli elementi non riesce a risultare convincente e pienamente appagante. . Proprio in queste ore è scaduto l’embargo per le recensioni di Unknown 9: Awakening, nuovo gioco action di Reflector Entertainment, con protagonista Anya Chalotra, ... (Game-experience.it)

Tempo di tuffarsi nei mondi di Unknown 9 : Awakening - Padroneggiare le capacità umbriche di Haroona si dimostrerà essenziale per sconfiggere gli Ascendenti e ottenere la vendetta tanto desiderata dalla protagonista. Haroona può schivare i proiettili, bloccare gli attacchi, scagliare flussi di energia e sfoderare alcune creative combinazioni di combattimento per eliminare chiunque la ostacoli nella sua missione per garantire la continuità ... (Nerdpool.it)

Unknown 9 Awakening : Guida alle Migliori Abilità da sbloccare - Questi collezionabili possono essere usati per sviluppare tre alberi delle abilità principali: Umbriche, Combattimento e Furtività. Questo potenziamento è costoso, ma vitale per i giocatori che puntano a uno stile di gioco furtivo, permettendo loro di rimanere invisibili più a lungo. Potenziamenti del Combattimento L’albero del combattimento migliora le capacità corpo a corpo di Haroona, ... (Gamerbrain.net)