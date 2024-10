Ucraina, “Mosca si prepara a schierare 12mila soldati nordcoreani. I primi 1.500 sono già in Russia”. Un collaboratore di Kim Jong-Un nel Donetsk (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 - Sempre più forti le voci che confermano la presenza di soldati nordcoreani in Ucraina. Il National Intelligence Service (Nis), l'intelligence di Seul è convinto di avere la prova definitiva: una fotografia di un militare nordcoreano sul campo di battaglia ucraino, identificato grazie l'intelligenza artificiale come uno dei più stretti collaboratori del leader Kim Jong-Un. Da tempo gli 007 di Seul stanno collaborando con quelli ucraini per ottenere informazioni per dimostrare la partecipazione della Corea del Nord al conflitto, in primis visionando le migliaia di foto prese sulla linea di contatto che potrebbero rivelare se Pyongyang è coinvolta nella guerra. Quotidiano.net - Ucraina, “Mosca si prepara a schierare 12mila soldati nordcoreani. I primi 1.500 sono già in Russia”. Un collaboratore di Kim Jong-Un nel Donetsk Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 - Sempre più forti le voci che confermano la presenza diin. Il National Intelligence Service (Nis), l'intelligence di Seul è convinto di avere la prova definitiva: una fotografia di un militare nordcoreano sul campo di battaglia ucraino, identificato grazie l'intelligenza artificiale come uno dei più stretti collaboratori del leader Kim-Un. Da tempo gli 007 di Seul stanno collaborando con quelli ucraini per ottenere informazioni per dimostrare la partecipazione della Corea del Nord al conflitto, ins visionando le migliaia di foto prese sulla linea di contatto che potrebbero rivelare se Pyongyang è coinvolta nella guerra.

