Trattenimento migranti bocciato Piantedosi | Ricorreremo fino in Cassazione Tajani | Giudici non impediscano all’esecutivo di lavorare

Matteo Piantedosi è pronto a ricorrere "fino in Cassazione" contro la decisione della sezione immigrazione del tribunale di Roma che non ha convalidato il Trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Lo ha detto il ministro dell'Interno nel corso di un punto stampa a Ventimiglia, specificando che "non ci aspettavamo una decisione in maniera così massiva" e che "non è colpa dei Giudici" ma "di un'evoluzione del nostro diritto che porta a stabilire che il governo, lo Stato e il legislatore non hanno il diritto di legiferare per attivare una procedura più veloce".

Migranti - Tribunale non convalida trattenimento in Albania : «Tornino in Italia». Meloni : «Decisione pregiudiziale - difficile lavorare così» - «Quelle persone scappavano da Paesi non sicuri, bisogna riportarle in Italia»: i giudici bocciano i centri di permanenza e rimpatrio appena inaugurati dal governo Meloni in Albania e le... (Ilmattino.it)

Migranti in Albania - Schlein : “Trattenimento bocciato? Vergogna - altro che modello è un accordo fuorilegge. Meloni si fermi” – Video - Come siete costretti a far tornare indietro 16 persone che avete ignobilmente portato in Albania”. Sono “800 milioni di euro buttati” che potevano essere usati per la sanità. Per Schlein “l’intero meccanismo non sta in piedi”. L'articolo Migranti in Albania, Schlein: “Trattenimento bocciato? Vergogna, altro che modello è un accordo fuorilegge. (Ilfattoquotidiano.it)

Il tribunale non convalida il trattenimento dei migranti in Albania. Meloni - "abbiamo contro parte delle istituzioni" - La reazione dell'Anm "I giudici applicano le norme, volute dal nostro ordinamento e dall'ordinamento europeo di cui noi facciamo parte integrante". "Altro che modello: l'accordo che avete fatto con l'Albania è un accordo contro la legge, fuorilegge, che viola il diritto internazionale, europeo e nazionale". (Agi.it)