Tito resta ancora in dubbio, torna Casasola. La Ternana punta di nuovo su Martella (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tito è a forte dubbio-convocazione, Casasola è pronto a tornare nell’undici Titolare. Il primo continua ad allenarsi in modo personalizzato e dunque non è da escludere un nuovo forfait dopo quello di domenica scorsa. La prova fornita dal pari ruolo Martella contro l’Ascoli è comunque più che confortante. L’esperto calciatore ex Brescia, infatti, ha disputato una valida gara sotto il profilo tattico e da una sua importante giocata è nato il gol di Cianci che ha sbloccato la partita contro i marchigiani. Sulla corsia destra è molto probabile il ritorno di Casasola dal primo minuto. Il pari ruolo Maestrelli, pur allenandosi in gruppo è reduce dall’infortunio che contro l’Ascoli lo ha obbligato a lasciare il campo durante il secondo tempo. Ieri le Fere hanno svolto una seduta a porte chiuse all’antistadio, dove lavoreranno anche oggi alle 15 con la medesima modalità. Lanazione.it - Tito resta ancora in dubbio, torna Casasola. La Ternana punta di nuovo su Martella Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è a forte-convocazione,è pronto are nell’undicilare. Il primo continua ad allenarsi in modo personalizzato e dunque non è da escludere unforfait dopo quello di domenica scorsa. La prova fornita dal pari ruolocontro l’Ascoli è comunque più che confortante. L’esperto calciatore ex Brescia, infatti, ha disputato una valida gara sotto il profilo tattico e da una sua importante giocata è nato il gol di Cianci che ha sbloccato la partita contro i marchigiani. Sulla corsia destra è molto probabile il ritorno didal primo minuto. Il pari ruolo Maestrelli, pur allenandosi in gruppo è reduce dall’infortunio che contro l’Ascoli lo ha obbligato a lasciare il campo durante il secondo tempo. Ieri le Fere hanno svolto una seduta a porte chiuse all’antistadio, dove lavoreranno anche oggi alle 15 con la medesima modalità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascoli, notte fonda al Liberati: la Ternana passeggia - SERIE C - Fragilità umorale continua per i bianconeri: le Fere vincono con un Rotondo 3-1. Terza sconfitta di fila per i piceni, la quarta in otto giornate di campionato Buio pesto per l'Ascoli Calcio ... (youtvrs.it)

Ternana-Ascoli 3-1, notte fonda per il Picchio al ''Liberati''. Terza sconfitta consecutiva - Ternana-Ascoli 3-1, notte fonda per il Picchio al ''Liberati''. Terza sconfitta consecutiva - picenotime.it - IT ... (picenotime.it)

Ternana, c’è l’Ascoli per reagire subito. Abate: "I ragazzi stanno bene, buoni segnali" - L’allenatore commenta le parole del presidente: "Crede nel gruppo, noi ci avevamo già parlato e ci aveva rassicurati" ... (lanazione.it)