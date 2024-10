Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Elmo Bovio, il primo bidone dell’Inter che soffriva il freddo: sparito dal campo, fu beccato ad abbracciare una stufa

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Era caldo l’autunno del 1946 in Italia: a settembre addirittura si toccavano i 38 gradi e la cosa sarà piaciuta assai a. Il calcio ritorna dopo la guerra, le società si attrezzano per affrontare al meglio il campionato, anche guardando a campioni che arrivano dal Sudamerica. È il ’46, difficile capire chi, in un altro continente, fosse un campione o un brocco: si andava a fiducia, leggendo qualche giornale, provando a stimolare la fantasia dei tifosi. Sulla fiducia si imbarca su un piroscafo un quintetto sudamericano. Ci sono Cerioni, Pedemonti, Volpi, Zapirain e appunto. Sono tutti diretti a Genova, per poi raggiungere Milano sponda nerazzurra: il presidente Carlo Masseroni aveva ottenuto la possibilità dalla federazione di ingaggiare almeno cinque oriundi.