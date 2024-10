The Dead Don’t Hurt: Un western innovativo con una narrazione femminista e romantica (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel panorama cinematografico attuale, “The Dead Don’t Hurt – I morti non soffrono” di Viggo Mortensen si distingue come un’opera originale che fonde elementi del western tradizionale con tematiche moderne, tra cui il femminismo, il romanticismo e riflessioni esistenziali. Presentato al Rome Film Fest dopo la sua anteprima a Toronto, il film debutterà nelle sale italiane il 24 ottobre tramite Movie Inspired. Questo progetto segna la seconda regia di Mortensen, che si occupa anche della sceneggiatura e della colonna sonora, creando un film che riflette la sua visione artistica e personale. Gaeta.it - The Dead Don’t Hurt: Un western innovativo con una narrazione femminista e romantica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel panorama cinematografico attuale, “The– I morti non soffrono” di Viggo Mortensen si distingue come un’opera originale che fonde elementi deltradizionale con tematiche moderne, tra cui il femminismo, il romanticismo e riflessioni esistenziali. Presentato al Rome Film Fest dopo la sua anteprima a Toronto, il film debutterà nelle sale italiane il 24 ottobre tramite Movie Inspired. Questo progetto segna la seconda regia di Mortensen, che si occupa anche della sceneggiatura e della colonna sonora, creando un film che riflette la sua visione artistica e personale.

