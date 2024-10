Superlega, Modena va a Trento e ritrova Davyskiba (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quarta giornata di campionato, big match e un Davyskiba ritrovato. Il Modena Volley sarà protagonista domenica 20 ottobre a Trento alle 16 contro l'attuale capolista. "L’asticella non si abbassa - dice il tecnico Alberto Giuliani - anche domenica sarà dura. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco Modenatoday.it - Superlega, Modena va a Trento e ritrova Davyskiba Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quarta giornata di campionato, big match e unto. IlVolley sarà protagonista domenica 20 ottobre aalle 16 contro l'attuale capolista. "L’asticella non si abbassa - dice il tecnico Alberto Giuliani - anche domenica sarà dura. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Superlega - Modena va a Trento e ritrova Davyskiba - "L’asticella non si abbassa - dice il tecnico Alberto Giuliani - anche domenica sarà dura. . Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco. . Quarta giornata di campionato, big match e un Davyskiba ritrovato. Il Modena Volley sarà protagonista domenica 20 ottobre a Trento alle 16 contro l'attuale capolista. (Modenatoday.it)

Volley - profumo di Champions nel derby milanese che infiamma la quarta giornata di Superlega. Trento ospita Modena - Una delle rivelazioni, a livello di gioco e di risultati, di questa prima parte di stagione è la Sonepar Padova che, zitta zitta, ha già messo in cascina 4 punti con un calendario tutt’altro che semplice, arriva dal successo 3-1 sul campo di Taranto e domenica alle 18. Dall’altra parte la formazione di Giuliani finora ha vinto solo la sfida con Grottazzolina, arriva da una bruciante sconfitta ... (Oasport.it)

Volley - domenica c’è Trento-Modena : le parole di Lavia e Soli. Gli ex e il derby della A22 : "Modena può dare fastidio» - Avere a disposizione un’intera settimana per preparare gli incontri da questo punto di vista è un bel vantaggio. A fare le carte al match clou della domenica, quel derby della A22 tra Trento e Modena, sono due ex di altissimo spessore: "Il nostro primo obiettivo nella partita di domenica con Modena sarà quello di avere l’approccio corretto per un appuntamento del genere – ha spiegato Daniele ... (Sport.quotidiano.net)