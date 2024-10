Sinner-Alcaraz, finale Six Kings Slam: a che ora e dove vederla in diretta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sfida da non perdere per gli appassionati di tennis. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano sabato 19 ottobre in finale al Six Kings Slam, il torneo-esibizione con il montepremi più alto della storia del tennis. Al vincitore andranno 6 milioni di euro.Soltanto la presenza è valsa ai 6 Today.it - Sinner-Alcaraz, finale Six Kings Slam: a che ora e dove vederla in diretta Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sfida da non perdere per gli appassionati di tennis. Jannike Carlossi affrontano sabato 19 ottobre inal Six, il torneo-esibizione con il montepremi più alto della storia del tennis. Al vincitore andranno 6 milioni di euro.Soltanto la presenza è valsa ai 6

Finale Sinner-Alcaraz in tv : data - orario - canale - diretta e streaming Six Kings Slam 2024 - La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo d’esibizione attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (203) e in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). The post Finale Sinner-Alcaraz in tv: data, orario, canale, diretta e streaming Six Kings Slam 2024 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Alcaraz batte Nadal e sfida Sinner nella finale del Six Kings Slam - Nel secondo set, lo scenario non è cambiato: Alcaraz ha mantenuto alto il livello del suo tennis, non lasciando respiro a Nadal. Tuttavia, nel terzo e decisivo set, l’azzurro ha mantenuto la calma e ha saputo sfruttare le poche occasioni offerte dal serbo, conquistando così un posto in finale contro Alcaraz. (Velvetmag.it)

Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam : orario e dove vedere in tv la finale - D’altronde quando in campo ci sono Jannik e la leggenda serba non è mai una partita banale: "Abbiamo preso seriamente la partita, cercando di dare il nostro meglio – le parole di Sinner al termine della gara –. La mia calma? Contro Djokovic mi sono un po' innervosito, mi capita quando sono stanco. Ho la Coppa Davis davanti a me tra un mese e ogni giorno è un'opportunità per migliorare". (Sport.quotidiano.net)