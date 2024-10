Settebello, dagli insulti agli spintoni contro un giudice donna: cosa c’è dietro la squalifica di 6 mesi (Di venerdì 18 ottobre 2024) È notizia di ieri la decisione da parte dell’Aquatics Integrity Unit (Aqui) di squalificare per sei mesi il Settebello a ogni competizione dopo gli eventi nel post-gara di Italia-Ungheria agli scorsi Giochi Olimpici di Parigi. Quella sera, alcuni giocatori del Settebello e l’allenatore Sandro Campagna aggredirono fisicamente e verbalmente il corpo arbitrale nel parcheggio, mentre l’autobus italiano si preparava al ritorno al villaggio olimpico. Da qui la sospensione di sei mesi, stabilita dell’AQIU: questa sanzione include anche l’esclusione dalla prossima World Cup. In più per la squadra italiana anche una multa di 100.000 dollari, di cui 50.000 dovranno essere pagati entro 90 giorni dalla decisione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È notizia di ieri la decisione da parte dell’Aquatics Integrity Unit (Aqui) dire per seiila ogni competizione dopo gli eventi nel post-gara di Italia-Ungheriascorsi Giochi Olimpici di Parigi. Quella sera, alcuni giocatori dele l’allenatore Sandro Campagna aggredirono fisicamente e verbalmente il corpo arbitrale nel parcheggio, mentre l’autobus italiano si preparava al ritorno al villaggio olimpico. Da qui la sospensione di sei, stabilita dell’AQIU: questa sanzione include anche l’esclusione dalla prossima World Cup. In più per la squadra italiana anche una multa di 100.000 dollari, di cui 50.000 dovranno essere pagati entro 90 giorni dalla decisione.

