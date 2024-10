Scudetto Fabregas | Il Napoli con Antonio Conte sarà lassù

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Di lottanon si può ancora parlare. Il campionato è iniziato da poco, ma già si intravedono i valori che le compagini possono esprimere in campo. Cesc, in un’intervista esclusiva rilasciata a SportMediaset ha parlato del suo inizio di carriera come allenatore. Ha citato gli allenatori che più gli piacciono per modulo tattico ed ha poi parlato della lotta. Sicuramente Inter favorita, ma ildilotterà per i primi posti secondo l’allenatore catalano. Di seguito le sue parole.: “Siamo ancora all’inizio, ma penso che la squadra più forte sia ancora l’Inter“ Così l’allenatore del Como: “Sono all’inizio della mia carriera da allenatore. Mi sento bene però ho ancora tanto da imparare.