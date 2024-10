Sciopero Milano Atm del 18 ottobre, metro, bus e tram fermi: info e orari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di caos in tutta Italia oggi venerdì 18 ottobre, per via dello Sciopero generale nazionale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, seppur con modalità e orari diversi. Anche il trasporto locale si ferma in alcune città, mentre in altre si svolge regolarmente. A Milano oggi bus, metro e tram della rete Atm si fermano. Di seguito vediamo le informazioni utili e gli orari dello Sciopero nel capoluogo lombardo. Sciopero 18 ottobre Milano Atm A Milano lo Sciopero generale di oggi venerdì 18 ottobre riguarda anche il trasporlo locale: si fermano tutte le linee Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Dopo la revoca dello Sciopero del 5 ottobre, disagi oggi anche per chi si sposta con la funicolare Como-Brunate: il blocco potrebbe avere conseguenze anche su questo servizio dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio. Quifinanza.it - Sciopero Milano Atm del 18 ottobre, metro, bus e tram fermi: info e orari Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di caos in tutta Italia oggi venerdì 18, per via dellogenerale nazionale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, seppur con modalità ediversi. Anche il trasporto locale si ferma in alcune città, mentre in altre si svolge regolarmente. Aoggi bus,della rete Atm si fermano. Di seguito vediamo lermazioni utili e glidellonel capoluogo lombardo.18Atm Alogenerale di oggi venerdì 18riguarda anche il trasporlo locale: si fermano tutte le linee Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Dopo la revoca dellodel 5, disagi oggi anche per chi si sposta con la funicolare Como-Brunate: il blocco potrebbe avere conseguenze anche su questo servizio dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero Nazionale del 18 Ottobre : Conseguenze su Trasporti e Settori Pubblici - Le agitazioni interessano anche il settore automobilistico, con manifestazioni in programma in diverse città. Gli utenti sono avvertiti di prepararsi a possibili disservizi durante queste ore. Roma A Roma, l’Atac ha comunicato che non ci sono state proclamazioni di agitazione dai sindacati dei trasporti, ma questo non esclude problemi in altre aree della capitale. (Gaeta.it)

Sciopero dei mezzi pubblici in Italia il 18 ottobre : cosa aspettarsi per il trasporto locale - Tutti i lavoratori del settore pubblico e privato sono stati invitati a unirsi alla protesta, seppur con alcune eccezioni degne di nota. Inoltre, il comparto ferroviero, compresi i dipendenti di Rfi , Italo, e i piloti di Easyjet non saranno coinvolti nello sciopero. Inoltre, la funicolare Como-Brunate sarà inattiva dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30. (Gaeta.it)

Sciopero generale ai Centri di riabilitazione San Rocco di Casoli e Atessa - lavoratori in protesta il 24 ottobre - La Uil Fpl di Chieti ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore per i lavoratori dei Centri di Riabilitazione San Rocco di Casoli e Atessa. La mobilitazione, che si terrà il 24 ottobre, è motivata da una serie di problematiche "che - secondo il sindacato - affliggono da tempo i dipendenti... (Chietitoday.it)