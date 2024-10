Ilrestodelcarlino.it - Riapre il rifugio antiaereo di Cesena: la memoria collettiva anima il corridoio della paura

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Carlo Rossi ha 92 anni e mezzo, che però forse contano meno, perché come dice lui, che è nato il 29 febbraio, di compleanni ne ha festeggiati solo 23. Non tutti belli, perché ai tempiguerra c’era poco tempo per pensare ai regali e tantissimo per averedelle bombe, per esempio, quelle che quando suonava la sirena, si doveva correre tutti al riparo. La sirena diha fatto sentire la sua voce 962 volte, praticamente tutte concentrate nell’arco di poco più di un anno, tra il 1943 e il 1944, quando la città il 20 ottobre venne liberata.