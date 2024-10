Gqitalia.it - Queste Nike Panda sono la vera passione di Colin Farrell

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella mia carriera di scrittrice di moda maschile, non ho mai passato tanto tempo a pensare alle scarpe dell'attore irlandesecome nell'anno 2024. Forse è una reazione residua alla Grande Onda Irlandese di Hollywood, di cuiè il capostipite (solo quest'anno, i suoi connazionali Barry Keoghan, Cillian Murphy e Paul Mescalapparsi sulla copertina di GQ). O forse perché la giuria non ha ancora deciso che tipo di scarpe gli uomini dovrebbero indossare al giorno d'oggi, e il discorso sulle sneaker, in particolare sulle, è particolarmente controverso.poche ledivisive come le onnipresentiDunk, indossate da, con un effetto un po' sorprendente, al suo arrivo all'aeroporto internazionale JFK di New York giovedì.