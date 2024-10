Quei sabato pomeriggio a casa De Masi (di S. Del Santo) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un sabato pomeriggio di circa due anni fa, verso le cinque, sento il campanello di casa, mi alzo per andare ad aprire e Mimmo, di solito inchiodato alla scrivania davanti alla sua prosecuzione fisica, il computer, a voce alta: «Vado ioooo aspetto una persona», dice. Sono rimasta seduta ed ho continuato il mio lavoro pensando – meno male -. Dopo più o meno due ore, incuriosita anche dalla lunghezza della visita, mi sono avvicinata alla porta del salotto e sono entrata timidamente chiedendo: «Volete un caffè, un té?». «Ti presento Giulio Gambino, sai, il giornalista di cui ti ho parlato che fa questa rivista», dice Mimmo prendendo una copia e mostrandomela. Conoscevo la rivista TPI, Internazionale, che arrivava a casa e guardavo sempre con grande interesse. Ho fatto un bel caffè che hanno preso mangiando una fetta del mio ciambellone light. Tpi.it - Quei sabato pomeriggio a casa De Masi (di S. Del Santo) Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Undi circa due anni fa, verso le cinque, sento il campanello di, mi alzo per andare ad aprire e Mimmo, di solito inchiodato alla scrivania davanti alla sua prosecuzione fisica, il computer, a voce alta: «Vado ioooo aspetto una persona», dice. Sono rimasta seduta ed ho continuato il mio lavoro pensando – meno male -. Dopo più o meno due ore, incuriosita anche dalla lunghezza della visita, mi sono avvicinata alla porta del salotto e sono entrata timidamente chiedendo: «Volete un caffè, un té?». «Ti presento Giulio Gambino, sai, il giornalista di cui ti ho parlato che fa questa rivista», dice Mimmo prendendo una copia e mostrandomela. Conoscevo la rivista TPI, Internazionale, che arrivava ae guardavo sempre con grande interesse. Ho fatto un bel caffè che hanno preso mangiando una fetta del mio ciambellone light.

