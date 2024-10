’Puliamo il mondo’, studenti volontari in spiaggia (Di venerdì 18 ottobre 2024) La scuola primaria "Manzoni" dell’Istituto comprensivo del Comune di Mesola ha partecipato alla 32esima edizione di Puliamo il mondo, promosso dal Circolo Legambiente Delta del Po. Gli alunni delle classi terza, quarta e quinta, con le loro insegnanti, hanno partecipato al recupero di rifiuti spiaggiati sulla spiaggia libera al Lido degli Scacchi, in prossimità del Vascello D’oro. I cinquanta alunni hanno riempito dodici sacchi di rifiuti, raccolti lungo l’arenile ancora segnato dalle ultime mareggiate. "Il mare impetuoso – spiegano Marino Rizzati, Pierluigi Gentili e Meris Cati, tutor e soci del circolo Legambiente Delta del Po – aveva spinto fino alla base delle dune una grande quantità di plastica mescolata alle conchiglie ed al legname portato dalla corrente dei fiumi in piena della vicina Romagna". Ilrestodelcarlino.it - ’Puliamo il mondo’, studenti volontari in spiaggia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La scuola primaria "Manzoni" dell’Istituto comprensivo del Comune di Mesola ha partecipato alla 32esima edizione di Puliamo il mondo, promosso dal Circolo Legambiente Delta del Po. Gli alunni delle classi terza, quarta e quinta, con le loro insegnanti, hanno partecipato al recupero di rifiutiti sullalibera al Lido degli Scacchi, in prossimità del Vascello D’oro. I cinquanta alunni hanno riempito dodici sacchi di rifiuti, raccolti lungo l’arenile ancora segnato dalle ultime mareggiate. "Il mare impetuoso – spiegano Marino Rizzati, Pierluigi Gentili e Meris Cati, tutor e soci del circolo Legambiente Delta del Po – aveva spinto fino alla base delle dune una grande quantità di plastica mescolata alle conchiglie ed al legname portato dalla corrente dei fiumi in piena della vicina Romagna".

