Gaeta.it - Progetto di recupero per l’abbazia di Santa Maria di Rambona: interventi post terremoto

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildideldidi, situata a Pollenza nella provincia di Macerata, prende finalmente forma dopo l’impatto devastante deldel 2016. La diocesi locale ha incaricato un team di professionisti, guidato dal professor Mauro Saracco, per valutare e progettare glidi restauro necessari, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio culturale e religioso della zona. L’iniziativa mira non solo alla ricostruzione, ma anche alla riqualificazione dell’intero complesso abbaziale. La squadra progettuale e il rilievo geometrico Il primo passo intrapreso dal team di progettisti coordinato dal professor Saracco è stato quello di effettuare un rilievo geometrico dettagliato del