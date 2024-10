Prima esecuzione del brano “The Journey” di Jorge A. Bosso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre alle 15,30 presso la Chiesa di San Martino ad Artegna (UD) si eseguirà la Prima assoluta di "The Journey" di Jorge A. Bosso, quintetto per pianoforte e archi, produzione del Conservatorio "Jacopo Tomadini" di Udine. Jorge A. Bosso é stato per due anni docente di Musica da Udinetoday.it - Prima esecuzione del brano “The Journey” di Jorge A. Bosso Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre alle 15,30 presso la Chiesa di San Martino ad Artegna (UD) si eseguirà laassoluta di "The" diA., quintetto per pianoforte e archi, produzione del Conservatorio "Jacopo Tomadini" di Udine.A.é stato per due anni docente di Musica da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jorge Martin a pezzi prima del weekend di Misano : “Sto male - ho vomitato tutta la notte” - Jorge Martin, leader del campionato di MotoGP 2024, non arriva al weekend del GP San Marino di Misano nelle condizioni migliori. Lo spagnolo spera di essere al top per qualifiche, sprint race e gara.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Jorge Martin a pezzi prima del weekend di Misano : “Sto male - ho vomitato tutta la notte” - Jorge Martin, leader del campionato di MotoGP 2024, non arriva al weekend del GP San Marino di Misano nelle condizioni migliori. Lo spagnolo spera di essere al top per qualifiche, sprint race e gara.Continua a leggere . (Fanpage.it)

MotoGP - Jorge Martin : “Voglio la prima vittoria da maggio e la ‘prima’ ad Aragon” - Terza posizione, invece, per Enea Bastianini con 214 punti, mentre è quarto Marc Marquez a quota 192 dopo una serie di appuntamenti non trascendentali. Nelle ultime uscite sono andato bene ma ho cercato di essere più cauto possibile per non correre rischi eccessivi. . Si torna a correre (dopo un anno di assenza) sulla pista denominata MotorLand ad Alcaniz, uno dei tracciati più complicati del ... (Oasport.it)