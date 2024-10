Lapresse.it - Praga, vietati i pub crawl organizzati a partire da novembre

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha deciso di vietare i pub. Per affrontare il problema di gruppi di visitatori rumorosi e ubriachi che si spostano da un bar all’altro nel centro storico, uno dei risultati dell’overtourism in tutta Europa, il Consiglio comunale della capitale ceca ha deciso di vietare daquesto tipo di tour fra le 22 e le 6. Il divieto verrà applicato dalla polizia municipale e gli organizzatori di pubs che lo violano rischiano multe fino a 100mila corone (pari a circa 4mila euro). “Basta turismo alcolico a basso costo” Il consigliere comunale che ha redatto la proposta approvata questa settimana, Adam Zabranský, spiega che il divieto è stato adottato per affrontare i rumori molesti durante la notte, ma anche la presenza di immondizia nelle strade e le preoccupazioni relative a sicurezza e reputazione.