Posizioni Unifil ed emergenza colera | il Libano nel caos accoglie Giorgia Meloni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La premierarriva inmentre è in corso il conflitto tra Hezbollah ed Israele a seguito degli attacchi all’. Il Paese in cui sta per atterrare la premier italiananon è ufficialmente in guerra con Israele. Lo è il movimento sciita Hezbollah, radicato in. Il 20% della popolazione, oltre un milione di abitanti, è sfollata. Proprio in queste ore l’Oms ha confermato un caso di. Poco fa il segretario generale dell’Onu ha confermato: “L’resta nelle proprie”. Perchévisita il(ANSA FOTO) – Notizie.comL’Italia qui ha un ruolo chiave. Il contingente italiano di, che opera nel quadro dell’operazione Leonte, conta un impiego massimo di 1.256 militari, 374 veicoli terrestri e sei mezzi aerei, con base principale a Shama, nel sud del