.com - Popeyes sbarca alle Colonne di San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 18 ottobre 2024), il colosso americano del pollo fritto, si prepara a fare il suo debutto nel Bel Paese, portando con sé non solo il profumo irresistibile delle sue ricette, ma anche una storia ricca di sapore e ambizione. La location scelta è in via Edmondo De Amicis 25, a due passi dalla zona della movida delledi Sane non lontano dai bagordi dei Navigli. La data da segnarsi sul calendario è il 14 novembre 2024. Dradici del Louisiana al palcoscenico globale Fondato nel lontano 1972 ad Arabi, Louisiana, da Al Copeland,ha trasformato una semplice ricetta di pollo fritto in un impero culinario. Il nome, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non deriva dal famoso personaggio dei cartoni animati, ma da quello di Jimmy “Popeye” Doyle, protagonista del film “Il braccio violento della legge”.