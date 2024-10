Ponte Milvio, danneggiati 8 sampietrini storici nel salotto di Roma Nord (Di venerdì 18 ottobre 2024) A Ponte Milvio, davanti al luogo simbolo della movida di Roma Nord sono comparsi, nella mattina di venerdì 18 ottobre, tre grosse pietre o, come vengono ormai chiamati, i “sampietroni”. C’è chi dice sia un’installazione di un misterioso artista. Fatto sta che questi enormi sassi hanno rovinato 8 Romatoday.it - Ponte Milvio, danneggiati 8 sampietrini storici nel salotto di Roma Nord Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A, davanti al luogo simbolo della movida disono comparsi, nella mattina di venerdì 18 ottobre, tre grosse pietre o, come vengono ormai chiamati, i “sampietroni”. C’è chi dice sia un’installazione di un misterioso artista. Fatto sta che questi enormi sassi hanno rovinato 8

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ponte Milvio - il nuovo singolo di Bussoletti per Animalabel - Lo scorso 27 settembre è uscita “Ponte Milvio”, opera del cantautore Bussoletti che ha siglato per l’occasione la sua prima collaborazione con l’etichetta Animalabel, progetto promosso da Animal Social Club e dalla holding Veracura con l’obiettivo di sostenere iniziative ambientali e realizzare oasi in giro per il mondo. (Tpi.it)

Ponte Milvio - lite tra clochard finisce nel sangue : fermate due persone per tentato omicidio - Una lite finita nel sangue per motivi ancora da accertare. Notte di sangue a Ponte Milvio dove un clochard marocchino di 37 anni è stato trovato a terra con una profonda ferita alla testa. Lite di sangue Intorno alle 23:30 di ieri, sabato, 28 settembre, una donna ha cominciato a chiedere... (Romatoday.it)

A Ponte Milvio apre il locale del Brasiliano : “Per me ho vinto così” - Si chiama Brasil Tapas y Cocktails, si trova a Ponte Milvio ed è stato inaugurato ieri. "È stata una serata spettacolare: il momento più bello è quando ho visto mio padre".Continua a leggere . (Fanpage.it)