Oroscopo Paolo Fox sabato 19 ottobre 2024

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’diFox per oggi,19Ariete Marte in opposizione potrebbe causare qualche ostacolo, ma vi sentirete più energici rispetto ai giorni precedenti. È il momento di essere pazienti, soprattutto sul lavoro. Toro È prevista una giornata di scelte importanti, in particolare sul piano lavorativo. In amore, lasciatevi andare di più e non siate troppo prudenti. Gemelli Potreste incontrare delle sfide, soprattutto a causa dell’opposizione di Giove. In amore ci saranno momenti intensi, ma fate attenzione alla salute. Cancro In amore, è il momento di riflettere se portare avanti una relazione o meno. Sul lavoro ci sono novità in arrivo, ma serve adattarsi. Leone La giornata potrebbe essere caratterizzata da emozioni contrastanti, soprattutto in amore. Sul lavoro sarà importante trovare equilibrio.