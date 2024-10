Open Arms, Salvini all'attacco: "Non mi fate paura" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il vicepremier dovrà attendere due mesi per conoscere la decisione dei giudici sul caso Open Arms: "Candidatevi alle elezioni se non vi va bene niente di quello che fa il governo" Ilgiornale.it - Open Arms, Salvini all'attacco: "Non mi fate paura" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il vicepremier dovrà attendere due mesi per conoscere la decisione dei giudici sul caso: "Candidatevi alle elezioni se non vi va bene niente di quello che fa il governo"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Open Arms - Salvini “Il 20 dicembre la sentenza - non ho paura” - “Conto che venga presa in considerazione la realtà e non la fantasia. Per quello che mi riguarda difendere i confini non è mai un reato”. Non mi fate paura da nessun punto di vista. A questa parte di giudici, non tutti, dico: candidatevi alle elezioni se non vi va bene niente di quello che fa il governo e se ritenete che i confini di uno Stato siano qualcosa di superato e superabile. (Unlimitednews.it)

Open Arms - 'noi siamo sereni - non ci siamo mai arresi' - "Oggi, durante l'udienza del processo a Matteo Salvini, la difesa ha esposto la sua interpretazione dei fatti. "Sono passati cinque anni dalla Missione 65, ma non ci siamo mai arresi. Lo ha detto Oscar Camps, fondatore di Open Arms, in un video pubblicato sui canali social, dopo l'udienza a Palermo del processo a carico di Matteo Salvini. (Quotidiano.net)

Open Arms - Salvini : “Il 20 dicembre scoprirò se colpevole o fatto solo mio lavoro” - Il venerdì prima di Natale scoprirò se per i giudici di Palermo sono colpevole di sequestro di persona perché ho bloccato gli sbarchi o se sono semplicemente una persona che ha fatto il suo lavoro e difeso il suo Paese”. . “Venti dicembre. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in un video su X a proposito del processo Open Arms. (Lapresse.it)