Il processo Open Arms porta la Lega in piazza Politeama a Palermo nel giorno della difesa. Una vera e propria mobilitazione iniziata durante l'arringa dell'avvocato Giulia Bongiorno nell'aula bunker del carcere Pagliarelli del capoluogo siciliano a difesa di Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'epoca dei fatti titolare del Viminale durante il Open Arms, la Lega in piazza a Palermo L'Identità.

**Open Arms : Arringa Bongiorno - 'Lettera Conte resa conti politica a fine governo'** - La lettera che Conte scrive, in piena crisi di governo e col caso Open Arms aperto, non è un modo per mollare Salvini". . (Adnkronos) - "Non ho mai parlato di processo politico, bisogna leggere però gli atti, è necessario capire i contesti politici. Lo ha detto l'avvocata Giulia Bongiorno proseguendo l'ìarringa difensiva al processo Open Arms. (Liberoquotidiano.it)

Processo Open Arms - nell’aula bunker l’arringa della difesa di Salvini. In piazza a Palermo anche Giorgetti e Valditara - Il ministro, dopo l’arringa social (con molte omissioni) in seguito alla pronuncia dei giudici, si dice (nuovamente) «a testa alta, senza paura, per l’Italia e gli italiani», come scrive su X postando una sua foto, carte alla mano, mentre entra nell’aula. October 18, 2024 I ministri in piazza a Palermo La Lega fa quadrato intorno a Salvini, quest’ultimo reduce dal vertice della destra ... (Open.online)

Open Arms - la Lega in piazza e la difesa di Salvini : "L'ong bighellonava" - Ultima udienza, oggi 18 ottobre a Palermo, per il processo Open Arms. Il ministro Matteo Salvini deve rispondere dei reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per la vicenda dei migranti trattenuti a bordo della nave della ong spagnola nell'agosto 2019 di fronte all'isola di... (Palermotoday.it)