Open Arms | Bongiorno ' nessun sequestro persona nave ha rifiutato più volte lo sbarco'

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo documentato che c'erano innumerevoli possibilità di andare via dalla Open Arms, non c'è stato alcun sequestro di persona. Open Arms ha rifiutato una serie di opzioni. Io non ho interpretato fatti ma elencato documenti. Più volte è stata la possibilità a Open Arms di sbarcare ma è sempre stato detto no.Chi si è rifiutato di sbarcare èè Open Arms". Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al termine dell'arringa al processo Open Arms.

