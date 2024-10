Oltre 300 bambini coinvolti da ’Wambinopoli’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il campo sportivo di Ponte Motta ha ospitato sabato scorso "Wambinopoli", un evento che ha preso nome dalla azienda che l’ha promosso, WamGroup, gruppo internazionale guidato da Wainer Marchesi, che ha visto la partecipazione entusiasta di circa 300 persone tra bambini, famiglie e volontari. "Vedere tutti questi bambini divertirsi e fare sport insieme è stato davvero emozionante - ha commentato Matteo Reggiani, Corporate Marketing Communications Manager di WamGroup -.Per noi, Wambinopoli rappresenta l’essenza del nostro impegno verso la comunità: creare opportunità di crescita, condivisione e gioia per le nuove generazioni". Ilrestodelcarlino.it - Oltre 300 bambini coinvolti da ’Wambinopoli’ Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il campo sportivo di Ponte Motta ha ospitato sabato scorso "Wambinopoli", un evento che ha preso nome dalla azienda che l’ha promosso, WamGroup, gruppo internazionale guidato da Wainer Marchesi, che ha visto la partecipazione entusiasta di circa 300 persone tra, famiglie e volontari. "Vedere tutti questidivertirsi e fare sport insieme è stato davvero emozionante - ha commentato Matteo Reggiani, Corporate Marketing Communications Manager di WamGroup -.Per noi, Wambinopoli rappresenta l’essenza del nostro impegno verso la comunità: creare opportunità di crescita, condivisione e gioia per le nuove generazioni".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unicef - oltre 400.000 bambini sfollati in Libano - Più di 400.000 bambini in Libano sono stati sfollati nelle ultime tre settimane. Lo ha affermato un alto funzionario dell'Unicef, ripreso da Haaretz, mettendo in guardia contro una "generazione perduta" nel piccolo paese alle prese con molteplici crisi e ora nel mezzo della guerra. (Quotidiano.net)

Festa delle Offerte Prime : oltre il 50% di sconto su spazzolini elettrici per adulti e bambini - In occasione della Festa delle Offerte Prime 2024, abbiamo selezionato le migliori offerte su spazzolini elettrici per adulti e bambini.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Lampedusa - 11 anni dopo il 3 ottobre 2013 : da allora morti o dispersi oltre 30mila uomini - donne e bambini - com. “Molte delle persone che affrontano questi viaggi – hanno fatto sapere dall’Unhcr – sono in fuga da conflitti, povertà estrema, discriminazioni e violenze subite nei paesi di transito o di prima destinazione, ma anche dall’impatto devastante dei cambiamenti climatici”. Nel corso del 2024 sono giunte in Italia via mare 48. (Notizie.com)