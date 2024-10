Nuovo incendio al liceo Gullace di Roma: è doloso, indagini in corso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo incendio al liceo Gullace di Roma. Sul posto i vigli del fuoco. Questa mattina ignoti si sono introdotti nuovamente all'interno della succursale del liceo Gullace scavalcando le recinzioni e hanno appiccato un rogo nell'ala della scuola che non era stata interessata da quello di ieri. Fanpage.it - Nuovo incendio al liceo Gullace di Roma: è doloso, indagini in corso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)aldi. Sul posto i vigli del fuoco. Questa mattina ignoti si sono introdotti nuovamente all'interno della succursale delscavalcando le recinzioni e hanno appiccato un rogo nell'ala della scuola che non era stata interessata da quello di ieri.

Roma - Liceo Gullace : un altro incendio doloso nella succursale - A seguito dei fatti, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva disposto la didattica a distanza per i 1400 studenti che ogni mattina frequentano il plesso. Stando alle parole di Parrucci, al momento è difficile stabilire con certezza l’ammontare dei danni e le tempistiche per tornare in aula. (Quotidiano.net)

Roma - incendio al Liceo Gullace durante una occupazione. La procura indaga per trovare i responsabili - Nel mentre, sul suo profilo Instagram il collettivo studentesco si dissocia dagli eventi dichiarando: “Dopo un momento di crisi dovuta all’incursione di un gruppo di esterni, nonostante gli sforzi del SDO […] un’assemblea decisionale ha deciso di disoccupare alle 20:21 di mercoledì… il collettivo non è stato coinvolto nella seconda occupazione, effettuata da esterni, e non risponde quindi di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Incendio al Liceo Gullace di Roma : attivata la didattica a distanza per oltre 1400 studenti - Le indicazioni sul funzionamento della didattica a distanza saranno fornite dall’istituto nei prossimi giorni, affinché gli studenti e le famiglie possano adattarsi a questa nuova organizzazione. Daniele Parrucci ha immediatamente attivato i canali necessari per ottenere una valutazione precisa dei danni subiti dall’edificio. (Gaeta.it)