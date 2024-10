Netflix alza i prezzi in Italia, insorgono i consumatori: rincari fino al 27%, ma il titolo corre in Borsa (Di venerdì 18 ottobre 2024) I prezzi degli abbonamenti Netflix in Italia salgono e la reazione delle associazioni dei consumatori non si fa attendere, con Assoutenti che parla di rincari fino al 27% e l’ Udicon che chiede maggiore trasparenza e costi accessibili. L’aumento dei prezzi, scattato in Spagna e in Italia , segue i rincari decisi dal colosso della tv in streaming in altri Paesi. All’inizio del mese era stata la Feedpress.me - Netflix alza i prezzi in Italia, insorgono i consumatori: rincari fino al 27%, ma il titolo corre in Borsa Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) Idegli abbonamentiinsalgono e la reazione delle associazioni deinon si fa attendere, con Assoutenti che parla dial 27% e l’ Udicon che chiede maggiore trasparenza e costi accessibili. L’aumento dei, scattato in Spagna e in, segue idecisi dal colosso della tv in streaming in altri Paesi. All’inizio del mese era stata la

