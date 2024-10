Nello sport è l’America il regno del socialismo egualitario, in Europa imperano capitalismo e diseguaglianza (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Durante la Guerra Fredda, si fuggiva dai paesi comunisti verso quelli capitalisti – scrive il Wall Street Journal – Oggi Nello sport, sta avvenendo il contrario, il socialismo potrebbe diventare la scelta più popolare: perché è un buon affare“. Inizia così una lunga riflessione del Wall Street Journal sul futuro degli sport e sul loro modello di business. L’assunto di base è che il modello americano (che non è capitalista, scrivono) sia sostenibile e redditizio più del modello usato in Europa. Diarra e Superlega, i due colpi di grazia allo modello sportivo europeo Quella di Lassana Diarra “è una sentenza storica e arriva solo pochi mesi dopo che la Corte ha dato il via libera alla SuperLega separatista, un torneo chiuso in stile statunitense proposto da 12 dei migliori club del continente nel 2021?. Segno che si guarda sempre più all’America anche per quanto riguarda lo sport. Ilnapolista.it - Nello sport è l’America il regno del socialismo egualitario, in Europa imperano capitalismo e diseguaglianza Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Durante la Guerra Fredda, si fuggiva dai paesi comunisti verso quelli capitalisti – scrive il Wall Street Journal – Oggi, sta avvenendo il contrario, ilpotrebbe diventare la scelta più popolare: perché è un buon affare“. Inizia così una lunga riflessione del Wall Street Journal sul futuro deglie sul loro modello di business. L’assunto di base è che il modello americano (che non è capitalista, scrivono) sia sostenibile e redditizio più del modello usato in. Diarra e Superlega, i due colpi di grazia allo modelloivo europeo Quella di Lassana Diarra “è una sentenza storica e arriva solo pochi mesi dopo che la Corte ha dato il via libera alla SuperLega separatista, un torneo chiuso in stile statunitense proposto da 12 dei migliori club del continente nel 2021?. Segno che si guarda sempre più alanche per quanto riguarda lo

