Moto2: Aron Canet svetta nella prima sessione di prove a Phillip Island. Ma la protagonista è la pioggia (Di venerdì 18 ottobre 2024) La pioggia complica la vita dei piloti a Phillip Island in occasione della prima sessione di prove libere del GP d’Australia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2024 di Moto2. In un turno meramente interlocutorio l’acqua è tornata a scendere in modo insistente a dieci minuti dalla bandiera a scacchi, costringendo quasi tutti i centauri a rientrare ai box in anticipo. prima dell’acquazzone Aron Canet (Fantic Motor) ha segnato il tempo più veloce, stampando il crono di 1’41.620 ed arginando a sorpresa Mario Aji (IDEMITSU Honda Team), secondo con +0-041 davanti ad Alonso Lopez (SpeedUP Racing), terzo a +0.152 ma artefice successivamente di una brutta caduta. Buone sensazioni sul bagnato per Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), quarto con un ritardo di +0.274 rispetto al primo classificato. Oasport.it - Moto2: Aron Canet svetta nella prima sessione di prove a Phillip Island. Ma la protagonista è la pioggia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lacomplica la vita dei piloti ain occasione delladilibere del GP d’Australia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2024 di. In un turno meramente interlocutorio l’acqua è tornata a scendere in modo insistente a dieci minuti dalla bandiera a scacchi, costringendo quasi tutti i centauri a rientrare ai box in anticipo.dell’acquazzone(Fantic Motor) ha segnato il tempo più veloce, stampando il crono di 1’41.620 ed arginando a sorpresa Mario Aji (IDEMITSU Honda Team), secondo con +0-041 davanti ad Alonso Lopez (SpeedUP Racing), terzo a +0.152 ma artefice successivamente di una brutta caduta. Buone sensazioni sul bagnato per Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), quarto con un ritardo di +0.274 rispetto al primo classificato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moto2 - in Giappone prima vittoria di Gonzalez - (ITALPRESS). Dopo l’interruzione alcuni piloti hanno scelto di tornare in pista montando le gomme slick: tra questi, anche Ogura, il cui rischio ha certamente pagato. Medaglia di bronzo, invece, per il ceco Filip Salac (Kalex). Per il pilota spagnolo si tratta della prima vittoria in Moto2. Jeremy Alcoba (Kalex) e Zonta Van den Goorbergh (Kalex) chiudono rispettivamente quarto e quinto. (Unlimitednews.it)

Moto2 - Aron Canet in pole a Mandalika. Ogura in prima fila - 7° Arbolino - 1:33. Per questo, il nostro portacolori sarà 18° in griglia domani. 1 stagionale. 696 (+0. 479 dalla vetta. . 070 il leader della classifica mondiale, Ai Ogura (MT Helmets – MSI). 434 è stato il tempo siglato dall’alfiere del Fantic Racing a precedere di 0. Settimo il migliore della pattuglia italiana Tony Arbolino. (Oasport.it)

Moto2 : Arbolino conquista la prima fila nelle qualifiche del GP dell’Emilia Romagna. Bene Vietti - Il centauro della Red Bull KTM Ajo precede Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team), quinto a +0. Lo spagnolo della Fantic Racing (arrivato alla quarta pole stagionale) ha segnato un tempo di 1:34. 492. 508. Applausi a scena aperta anche per Celestino Vietti, quarto a +0. 037 dopo non essere riuscito a migliorarsi nell’ultimo giro lanciato. (Oasport.it)