Morte Sinwar secondo 007 Usa possibile apertura per tregua | da cosa dipende

Dopo la morte di Sinwar cambiano gli scenari : 007 Usa ipotizzano possibile tregua - Al Hayya è stato uno dei principali negoziatori di Hamas durante i colloqui di cessate il fuoco a Doha, ed è considerato una figura che potrebbe essere più disponibile a riaprire i negoziati con Israele, una preferenza anche degli Stati Uniti. La scelta del successore avrà un impatto diretto non solo sul conflitto in corso, ma anche sulla possibilità di negoziati futuri e sulla direzione ... (Thesocialpost.it)

