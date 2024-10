Lanazione.it - Morte in caserma alla Gamerra. Processo al terzo commilitone. Il pm chiede la condanna

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tiziano Celoni, originario di Viterbo, 27enne parà in fermo permanentedi Pisa, fu trovato agonizzante sulla branda il 10 novembre 2017, in tarda mattina. Inutili i soccorsi. Sotto accusa tre suoi commilitoni perché, secondo la Procura (pm Sisto Restuccia), non lo aiutarono quando stava male. La posizione di uno di loro, il più anziano e più alto in grado e ritenuto con l’obbligo di vigliare e procedere di conseguenza, Fabio Tirrito (difeso dagli avvocati Francesca Baregi e Gabriella Cirillo), venne stralciata con il cambio del capo di imputazione in omicidio colposo e, in sede di udienza preliminare ci fu il rinvio a giudizio. La madre della vittima è seguita dal penalista Max Giordano Marescalchi e il padre da Muriel Petrucci.