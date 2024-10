Ilfattoquotidiano.it - “Molestie sessuali nelle scuole di giornalismo”, l’inchiesta che svela almeno 239 casi. Il presidente dell’ordine convoca i direttori

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’inchiesta durata otto mesi che ha raccolto testimonianze die discriminazioni da 239 studentesse e studenti didie master, relative agli ultimi 10 anni di corsi. “Voi con queste gonnelline mi provocate”, diceva alle giovani aspiranti croniste un formatore della scuola didi Perugia, che è stato allontanato dall’incarico. Avances indesiderate e talmente insistenti da venire notate da parte della classe che le ha riferite alla scuola. Uno studente racconta a Irpimedia: “C’erano dei momenti in cui l’insegnante si avvicinava alle allieve mettendogli la mano sui fianchi e sulle spalle“. Un altro caso riferito in uno stage a Urbino è quello del giornalista che alla studentessa avrebbe detto: “Ti avrei dato un bacio, ma sei scappata. Hai paura di me?” oppure “Non ti piaccio o non ti interessa il sesso?”.