MillenniuM, è un successo il debutto in libreria: il mensile nella top 100 di Amazon (Di venerdì 18 ottobre 2024) È un successo il debutto in libreria di MillenniuM. Nel giorno in cui debutta in numerosi punti vendita fisici e nei principali store online, il mensile diretto da Peter Gomez è 65esimo nella classifica dei “bestseller” su Amazon, e terzo nella sezione delle opere dedicate alla politica (dove tallona nientemeno che il generale Vannacci, secondo con Il Mondo al Contrario). L’inchiesta di copertina è dedicata ai “Padroni del mondo” (Blackrock e gli altri colossi della gestione patrimoniale, per intenderci), tema sviluppato attraverso diverse inchieste e approfondimenti che ne fanno appunto un piccolo libro. Come annunciato, dopo il cambio di formato, più grande, con una carta di alta qualità con un’ottima resa fotografica, da questo numero cambia anche la distribuzione. Oltre che su Amazon, MillenniuM è disponibile sugli store online Ibs, Hoepli, Mondadori, libreria universitaria. Ilfattoquotidiano.it - MillenniuM, è un successo il debutto in libreria: il mensile nella top 100 di Amazon Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È unilindi. Nel giorno in cui debutta in numerosi punti vendita fisici e nei principali store online, ildiretto da Peter Gomez è 65esimoclassifica dei “bestseller” su, e terzosezione delle opere dedicate alla politica (dove tallona nientemeno che il generale Vannacci, secondo con Il Mondo al Contrario). L’inchiesta di copertina è dedicata ai “Padroni del mondo” (Blackrock e gli altri colossi della gestione patrimoniale, per intenderci), tema sviluppato attraverso diverse inchieste e approfondimenti che ne fanno appunto un piccolo libro. Come annunciato, dopo il cambio di formato, più grande, con una carta di alta qualità con un’ottima resa fotografica, da questo numero cambia anche la distribuzione. Oltre che suè disponibile sugli store online Ibs, Hoepli, Mondadori,universitaria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MillenniuM, è un successo il debutto in libreria: il mensile nella top 100 di Amazon - È un successo il debutto in libreria di MillenniuM. Nel giorno in cui debutta in numerosi punti vendita fisici e nei principali store online, il mensile diretto da Peter Gomez è 65esimo nella classifi ... (ilfattoquotidiano.it)

Ciclismo: Confalonieri chiude terza in Olanda, Sc Cesano Maderno vince la Coppa Italia - Chiude la stagione del ciclismo su strada: la Sc Cesano Maderno riporta in Brianza la Coppa Italia per società con il 14° sigillo di Nicole Bracco. (ilcittadinomb.it)

“Padroni del mondo tra fiction e realtà. Chi ci comanda davvero?” La diretta di Millennium Live - “Padroni del mondo tra fiction e realtà. Chi ci comanda davvero?”. Venerdì 18 ottobre alle 12 torna la diretta di Millennium Live per presentare il nuovo numero del mensile diretto da Peter Gomez. In ... (ilfattoquotidiano.it)