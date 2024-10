Milan-Udinese, Fonseca in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle 14:30 di oggi, venerdì 18 ottobre Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita Milan-Udinese, valevole per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Undici punti in classifica per i rossoneri che hanno perso l’ultima gara prima della sosta a Firenze. Una partita, quella con la Fiorentina, che ha riacceso il dibattito sul rapporto tra Paulo Fonseca e lo spogliatoio. Se il caso del cooling break a Roma con Leao e Theo Hernandez era stato derubricato come un episodio non preoccupante, la scelta di Theo Hernandez ed Abraham di calciare i rigori (sbagliati) al posto di Pulisic ha fatto discutere e ha scatenato la reazione del tecnico, che ha rimproverato i suoi giocatori pubblicamente. Tanti i temi alla vigilia. A partire dalla formazione con Theo Hernandez squalificato: al suo posto è ballottaggio tra Terracciano, Bartesaghi e Jimenez. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle 14:30 di oggi, venerdì 18 ottobre Pauloparlerà inalla vigilia della partita, valevole per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Undici punti in classifica per i rossoneri che hanno perso l’ultima gara prima della sosta a Firenze. Una partita, quella con la Fiorentina, che ha riacceso il dibattito sul rapporto tra Pauloe lo spogliatoio. Se il caso del cooling break a Roma con Leao e Theo Hernandez era stato derubricato come un episodio non preoccupante, la scelta di Theo Hernandez ed Abraham di calciare i rigori (sbagliati) al posto di Pulisic ha fatto discutere e ha scatenato la reazione del tecnico, che ha rimproverato i suoi giocatori pubblicamente. Tanti i temi alla vigilia. A partire dalla formazione con Theo Hernandez squalificato: al suo posto è ballottaggio tra Terracciano, Bartesaghi e Jimenez.

