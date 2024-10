Migranti, Unione europea vira a destra: l’Aja li vuole deportare in Uganda (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio europeo di ottobre, un summit “di transizione” con la Commissione von der Leyen bis non ancora in carica e le elezioni presidenziali Usa alle porte, sancisce lo spostamento a destra del ‘consensus’ Ue in materia di migrazioni. Il vertice, depennato l’Eurosummit, è stato concentrato in una sola giornata e si è L'articolo Migranti, Unione europea vira a destra: l’Aja li vuole deportare in Uganda proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio europeo di ottobre, un summit “di transizione” con la Commissione von der Leyen bis non ancora in carica e le elezioni presidenziali Usa alle porte, sancisce lo spostamento adel ‘consensus’ Ue in materia di migrazioni. Il vertice, depennato l’Eurosummit, è stato concentrato in una sola giornata e si è L'articololiinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Unione europea vira a destra : l’Aja li vuole deportare in Uganda - (Adnkronos) – Il Consiglio europeo di ottobre, un summit “di transizione” con la Commissione von der Leyen bis non ancora in carica e le elezioni presidenziali Usa alle porte, sancisce lo spostamento a destra del ‘consensus’ Ue in materia di migrazioni. Il vertice, depennato l’Eurosummit, è stato concentrato in una sola giornata e si è […]. (Periodicodaily.com)

Migranti - Unione europea vira a destra : l'Aja li vuole deportare in Uganda - Nell'incontro, con un gruppo di Paesi ampio (la formula verrà ripetuta nel Consiglio di dicembre), si è parlato del bisogno di trovare “soluzioni innovative”, in particolare per quanto riguarda i rimpatri, da tempo tallone d'Achille delle politiche migratorie europee. Per me, che sono di centro, è essenziale avere tutti i pilastri” della politica migratoria. (Liberoquotidiano.it)

Consiglio Ue - l’Italia guida la svolta a destra : la linea sui migranti è rimpatri e confini esterni - Per la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, poi, “senza una politica di rimpatri non ci può essere una politica migratoria coerente”. LEGGI ANCHE Consiglio europeo, Meloni presenta a 11 leader il modello Italia-Albania: "Abbiamo obiettivi comuni" Biden elogia Meloni: "Leadership straordinaria, il ruolo dell'Italia è importante per il mondo" Rimpatri e trasferimenti in Paesi ... (Secoloditalia.it)