Medioriente: Wafa, almeno 30 persone uccise in raid israeliano a Jabalya (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) – almeno 30 palestinesi, tra cui 20 tra bambini e donne, sono stati uccisi e più di 50 sono rimasti feriti in un raid israeliano sul campo profughi di Jabalya, nella Striscia di Gaza settentrionale. Lo ha riferito l’agenzia Wafa. Lapresse.it - Medioriente: Wafa, almeno 30 persone uccise in raid israeliano a Jabalya Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) –30 palestinesi, tra cui 20 tra bambini e donne, sono stati uccisi e più di 50 sono rimasti feriti in unsul campo profughi di, nella Striscia di Gaza settentrionale. Lo ha riferito l’agenzia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raid israeliani su un villaggio cristiano in Libano : "Almeno 18 morti" - Dagli Stati Uniti sarebbe arrivato un parziale via libera all'attacco all'Iran in risposta al bombardamento di settimana scorsa. Secondo i media israeliani il divario tra Biden e Netanyahu si sarebbe ridotto: gli Stati Uniti pensano ancora che la risposta sia "un po' troppo" pesante e avrebbero... (Today.it)

Raid di Israele su un centro di comando Hamas in un ospedale di Gaza. Incendio tra le tende degli sfollati - almeno 4 morti - Lo afferma il ministero della Sanità di Gaza, secondo cui le bombe hanno colpito le tende degli sfollati all’interno dell’ospedale, situato nella città di Deir al Balah. Almeno quattro persone sono morte e più di 40 sono rimaste ferite nel bombardamento dell’esercito israeliano contro un accampamemto di sfollati nell’ospedale dei Martiri di al Aqsa, nel centro di Gaza. (Gazzettadelsud.it)

Hamas - 10 uccisi e almeno 30 feriti in raid su Jabalya - Un portavoce della Mezzaluna Rossa palestinese ha affermato che le squadre di soccorso non sono in grado di raggiungere il sito. . Fonti mediche nella Striscia di Gaza, riprese da Haaretz, affermano che almeno dieci persone sono state uccise e 30 ferite, tra cui donne e bambini, in un attacco aereo israeliano su un centro di distribuzione di aiuti umanitari nel campo profughi di Jabalya, nel nord ... (Quotidiano.net)