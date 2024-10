Luca Guadagnino dirigerà un nuovo adattamento di American Psycho di Bret Easton Ellis (Di venerdì 18 ottobre 2024) Luca Guadagnino è in trattative per un nuovo adattamento del libro American Psycho di Bret Easton Ellis per la Lionsgate. Anche se continua la sua corsa ai festival con l'adattamento di Queer di William S. Burroughs, Luca Guadagnino sembra aver messo gli occhi su un altro adattamento di alto profilo. Fonti riferiscono a Deadline che il regista è in trattative finali per un nuovo adattamento del libro American Psycho di Bret Easton Ellis per la Lionsgate. Scott Z. Burns scriverà la sceneggiatura. Il film della Lionsgate sarà prodotto dalla Frenesy Films e realizzato da Sam Pressman, figlio di Edward R. Pressman, produttore del film originale del 2002, attraverso la sua società Pressman Film. Challengers: Luca Guadagnino spiega l'easter egg a Movieplayer.it - Luca Guadagnino dirigerà un nuovo adattamento di American Psycho di Bret Easton Ellis Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è in trattative per undel librodiper la Lionsgate. Anche se continua la sua corsa ai festival con l'di Queer di William S. Burroughs,sembra aver messo gli occhi su un altrodi alto profilo. Fonti riferiscono a Deadline che il regista è in trattative finali per undel librodiper la Lionsgate. Scott Z. Burns scriverà la sceneggiatura. Il film della Lionsgate sarà prodotto dalla Frenesy Films e realizzato da Sam Pressman, figlio di Edward R. Pressman, produttore del film originale del 2002, attraverso la sua società Pressman Film. Challengers:spiega l'easter egg a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luca Guadagnino dirigerà un nuovo adattamento di American Psycho - Il primo adattamento cinematografico con Christian Bale è stato diretto dalla regista Mary Harron da una sceneggiatura di Harron e Guinevere Turner. it - Da chi il cinema lo ama. I crediti precedenti includono “Io sono l’Amore”, “Suspiria”, “Bones and All”, “A Bigger Splash” e “Chiamami col tuo nome”. (Cinefilos.it)

Mister Movie | Il Remake di American Psycho in lavorazione - Luca Guadagnino in trattative per la regia - Cosa aspettarci da questo nuovo “American Psycho”? Per ora non si conoscono molti dettagli su questo nuovo adattamento, ma è lecito aspettarsi un film che farà parlare di sé. Il regista italiano, noto per la sua capacità di creare atmosfere intense e personaggi complessi, sembra essere la persona ideale per affrontare un tema così controverso e affascinante come quello di “American Psycho”. (Mistermovie.it)

Luca Guadagnino sta già montando il documentario su Bertolucci e svela quale film vorrebbe girare - Ho ancora un altro paio di conversazioni che voglio avere. Il regista ha inoltre spiegato l'approccio scelto per il documentario: "Stiamo girando da un …. Il regista italiano, ospite del podcast di IndieWire Filmmaker Toolkit, ha inoltre parlato di un altro romanzo che vorrebbe adattare in futuro. Voglio parlare di lui con Marty Scorsese". (Movieplayer.it)