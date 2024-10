Formiche.net - L’impegno di Eni per il clean cooking in Africa. La mostra FE&L Food Energy & Life

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Al Corner MAXXI di Roma fino al 30 ottobre 2024 Eni racconta il proprio impegno nelcon ladal titolo “FE;L”. Grazie alle fotografie di Gabriele Galimberti e alle proiezioni video immersive che ritraggono le prime tappe in Mozambico e Angola, lasi presenta come una testimonianza della ricerca svolta da Eni sulle tradizioni culinarie, gli aspetti nutrizionali e i benefici legati all’adozione dei fornelli da cucina distribuiti alle comunità locali nell’ambito del programma “Eni for”. COSA È ENI FORE PERCHÉ È NATO IL PROGRAMMA Il programma “Eni for” si inserisce nel percorso di just transition che accompagna verso gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050 attraverso la riduzione delle emissioni (scope 1, 2 e 3).