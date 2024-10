Liga, colpaccio del Valladolid in casa dell’Alaves: termina 3-2 nell’anticipo spagnolo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gol e spettacolo nel match tra Alaves Valladolid, anticipo della Liga di questo venerdì spagnolo Vittoria pesantissima in prospettiva del Valladolid che nell’anticipo del venerdì della Liga batte 3-2 contro l’Alaves. Un risultato pirotecnico che premia la squadra di Pezzolano contro quella di Garcia. Ad aprire le danze è stato il club di casa con Calcionews24.com - Liga, colpaccio del Valladolid in casa dell’Alaves: termina 3-2 nell’anticipo spagnolo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gol e spettacolo nel match tra Alaves, anticipo delladi questo venerdìVittoria pesantissima in prospettiva delchedel venerdì dellabatte 3-2 contro l’Alaves. Un risultato pirotecnico che premia la squadra di Pezzolano contro quella di Garcia. Ad aprire le danze è stato il club dicon

Liga 2024/2025 - il Valladolid esce dalla crisi : Alaves battuto 3-1 - Il Valladolid esce dalla crisi e batte 3-1 in trasferta l’Alaves nell’anticipo della decima giornata di Liga 2024/2025. Nella ripresa, al 72?, è un altro rigore, stavolta di Amallah, a regalare il sorpasso agli ospiti, che chiudono i conti quattro minuti più tardi con Anuar. The post Liga 2024/2025, il Valladolid esce dalla crisi: Alaves battuto 3-1 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

