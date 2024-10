Liam Payne, Harry Styles ha il cuore spezzato per la morte dell'amico: "Mi mancherà sempre" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Harry Styles, compagno di Liam Payne negli One Direction, ha espresso pubblicamente il suo dolore per la morte improvvisa dell'amico. La reazione di Harry Styles alla morte dell'ex compagno dei One Direction Liam Payne non si è fatta attendere. Il cantante trentunenne sarebbe deceduto in seguito alle ferite riportate dopo essere caduto dalla finestra della sua camera d'hotel in Argentina il il 16 ottobre. "Sono davvero devastato dalla scomparsa di Liam", ha scritto su Instagram Styles, 30 anni, giovedì 17 ottobre. "La sua gioia più grande era rendere felici le altre persone, ed è stato un onore essere al suo fianco mentre lo faceva." Styles ha aggiunto: "Liam viveva esprimendo aprrtamente i suoi sentimenti, non aveva filtri, possedeva un'energia vitale Movieplayer.it - Liam Payne, Harry Styles ha il cuore spezzato per la morte dell'amico: "Mi mancherà sempre" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), compagno dinegli One Direction, ha espresso pubblicamente il suo dolore per laimprovvisa. La reazione dialla'ex compagno dei One Directionnon si è fatta attendere. Il cantante trentunenne sarebbe deceduto in seguito alle ferite riportate dopo essere caduto dalla finestraa sua camera d'hotel in Argentina il il 16 ottobre. "Sono davvero devastato dalla scomparsa di", ha scritto su Instagram, 30 anni, giovedì 17 ottobre. "La sua gioia più grande era rendere felici le altre persone, ed è stato un onore essere al suo fianco mentre lo faceva."ha aggiunto: "viveva esprimendo aprrtamente i suoi sentimenti, non aveva filtri, possedeva un'energia vitale

Liam Payne - gli agenti di polizia argentini : “Non è stato un incidente”. Ecco cosa sarebbe accaduto la notte in cui il cantante ha perso la vita - Al momento le indagini stanno proseguendo per cercare di ricostruire ciò che è accaduto nelle ultime fatali ore di vita del cantante e un’attenzione particolare è rivolta alla sua stanza d’albergo, dove sono stati rinvenuti sostanze stupefacenti e alcool, oltre che un gran caos, tra televisori distrutti, candele spezzare e polvere bianca sparsa per la stanza, segno di una grande tensione e ... (Isaechia.it)

Morte Liam Payne - l’addio degli One Direction. Harry Styles : “Mi mancherà” - Liam Payne è morto solo, vinto dai demoni che non era riuscito a scacciare nemmeno con la nascita del suo amato Bear, e che così rapidamente l’hanno strappato via da questo mondo. aveva un’energia per la vita che era contagiosa. Ora, nei giorni del dolore, sono tanti gli interrogativi che si stagliano intorno a questa morte così assurda. (Dilei.it)

Mister Movie | L’addio straziante di Louis Tomlinson a Liam Payne : “Un fratello - un’anima gentile” - Il cantante ha poi rivolto un messaggio diretto a Liam: “Voglio che tu sappia che se Bear avesse mai bisogno di me, sarò lo zio perfetto che merita e sarò con lui, gli racconterò di quanto fosse straordinario suo padre”. Il mondo della musica è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Liam Payne. (Mistermovie.it)