Liam Payne cosa è accaduto davvero? Emergono i dettagli della tragica morte della star

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Perry e il volo dal terzo piano del balcone dell’hotel: cominciano a emergere ibritannicaPerry? I sei minuti prima di volare dal balcone. Cominciano a emergeresulla sua. A cominciare dai sei minuti che hanno preceduto ladell’ex membroband degli One Direction. «Ha esagerato con la droga e l’alcol. Abbiamo paura che metta a rischio la sua vita», queste le parole del direttore dell’albergo boutique hotel Casa Sur, Esteban Grassi, che aveva allertato la polizia dicendo che un ospite aveva «distrutto» la stanza in cui alloggiava. Una impiegata di in un ufficio adiacente all’hotel ha dichiarato tre minuti dopo di aver sentito una sirena e di essere «scesa per vederestava succedendo».