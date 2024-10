Ilrestodelcarlino.it - L’esempio della beata Benedetta al Giubileo per i malati a Roma

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Due importanti eventi indicano laBianchi Porro di Dovadola all’attenzione nazionale e internazionale: sarà portata come modello durante ilper i, in programma anel 2025; a Dovadola è nato un Centro di spiritualità dedicato alla, di fianco alla Badia, dove si trova la sua tomba. Ilper i, in programma ail 5-6 aprile 2025, avrà tra i modelli la. Il 5 pomeriggio in una delle chiese giubilari avverrà la presentazione, con don Andrea Vena, sacerdotediocesi di Concordia- Pordenone (da cui proviene il vescovo Corazza), officiale presso il Dicastero per la ComunicazioneSanta Sede, teologo e biografo di, ed Emanuela Bianchi Porro, sorella di, mentre il 6 aprile all’ingressoBasilica saranno distribuiti i santini