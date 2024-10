Lazio, Lotito: “Baroni ha fame e vuole dimostrare il suo valore. Sarri? Via per contrasti interni” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per la Lazio è stato un anno tumultuoso, con ben tre allenatori che si sono avvicendati in panchina. Da Sarri a Tudor, per poi arrivare a Baroni, attuale tecnico del club biancoceleste. Claudio Lotito ha ripercorso questi ultimi mesi in un’intervista a Dazn: “Con Sarri c’era un buon rapporto. Dopo una partita all’Olimpico, gli feci notare che il gruppo sembrava aver perso l’orgoglio di combattere. Mi diede ragione e si andò in ritiro, ma alcuni non la presero bene. Quel ritiro ci ha mostrato un contrasto interno, specie coi giocatori più esperti. Sarri capì che non riusciva più a governare lo spogliatoio e decise di dimettersi”. “Con l’arrivo di Tudor, la squadra ha ritrovato orgoglio – spiega il patron -. Mi ha fatto presente la necessità di attuare cambiamenti sostanziali, includendo la cessione di alcuni giocatori che creavano delle problematiche. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per laè stato un anno tumultuoso, con ben tre allenatori che si sono avvicendati in panchina. Daa Tudor, per poi arrivare a, attuale tecnico del club biancoceleste. Claudioha ripercorso questi ultimi mesi in un’intervista a Dazn: “Conc’era un buon rapporto. Dopo una partita all’Olimpico, gli feci notare che il gruppo sembrava aver perso l’orgoglio di combattere. Mi diede ragione e si andò in ritiro, ma alcuni non la presero bene. Quel ritiro ci ha mostrato un contrasto interno, specie coi giocatori più esperti.capì che non riusciva più a governare lo spogliatoio e decise di dimettersi”. “Con l’arrivo di Tudor, la squadra ha ritrovato orgoglio – spiega il patron -. Mi ha fatto presente la necessità di attuare cambiamenti sostanziali, includendo la cessione di alcuni giocatori che creavano delle problematiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le dimissioni di Sarri e il rinnovamento della Lazio : il punto di vista di Claudio Lotito - Centralità e coesione sembrano essere le parole d’ordine per un club che sta cercando di ritrovare quella competitività che lo ha contraddistinto in passato. La volontà di Tudor di stabilire un linguaggio comune e creare un ambiente di squadra più unito è stata ben accolta dalla dirigenza. Di fronte a questa evenienza, Sarri ha preso atto della difficoltà nel mantenere l’autorità necessaria per ... (Gaeta.it)

Question time con ‘riposino’ per Lotito - patron Lazio vinto dal sonno in Senato - Sarà il tema ostico della manovra, sarà l'orario post pranzo, ma in Aula, mentre il collega di partito, il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, interroga il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti -tema: il fondo […]. La stessa cosa accadde a febbraio al dem Andrea Crisanti Question time con 'pennica' in Senato, come si dice a Roma. (Sbircialanotizia.it)

Question time con ‘riposino’ per Lotito - patron Lazio vinto dal sonno in Senato - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)