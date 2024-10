Thesocialpost.it - Laura Frosecchi uccisa dal nipote, la testimonianza: “Il suo corpo era in un lago di sangue”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragedia a Chiesanuova, nel comune di San Casciano, vicino a Firenze. Giovedì 17 ottobre, 54 anni, è stata trovata morta da una cliente nel suo negozio, in via Volterrano. Alcuni testimoni avrebbero sentito colpi di arma da fuoco: a sparare sarebbe stato il giovaneMattia Scutti di 22 anni che, armato di pistola, si è poi barricato in casa, per poi venire bloccato dai carabinieri un paio d’ore dopo. Leggi anche: Paolina Olivieri, l’87enne scomparsa trovata morta tra i vigneti La drammaticaQuesta ladelle donna che ha trovato ildi: “L’ho vista in terra, in undi, con la testa nascosta sotto le braccia. Ricordo solo di aver urlato e di essere uscita di corsa, terrorizzata. Un’immagine che non mi toglierò mai dagli occhi, è stato uno choc”.