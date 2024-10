L’attività fisica può migliorare le cure per tumore testa collo Un progetto di ricerca anche col Pascale di Napoli

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ogni anno in Italia sono quasi 10 mila le nuove diagnosi di, secondo il rapporto Airtum 2020, di cui 7.300 maschi e 2.600 femmine, posizionandosi al quinto posto in Italia per frequenza. Si tratta di una forma tumorale che colpisce bocca, gola, laringe (corde vocali), faringe, e che proprio per le sedi in cui si manifesta rappresenta un problema non solo clinico masociale importante, per la delicatezza delle funzioni degli organi compromessi e per l’impatto che ha sulla vita sociale dei pazienti. L’approccio terapeutico per i tumoripuò essere chirurgico o radio/chemioterapico, con un’aspettativa di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi del 57% nei maschi e 58% nelle donne.