Ladro ucciso a Milano, il video choc dell'omicidio di Eros di Ronza: ? il cric in mano, il ?palo?, poi le forbiciate

ucciso con 20 colpi di forbici per aver tentato di rubare alcuni "Gratta e Vinci" in un bar. E' finita all'alba di giovedì 17 ottobre la vita di Eros Di Ronza, 37enne

Ucciso a colpi di forbici dopo un furto - cosa sappiamo dell'omicidio di Eros Di Ronza - Eros Di Ronza è stato ucciso da 20 colpi di forbice al petto dopo aver tentato di rubare, all’alba del 17 ottobre, alcuni Gratta e vinci da un bar in via Giovanni da Cermenate, a Milano. Di Ronza non era da solo: con lui c’era un complice 48enne, anch’egli pregiudicato, che è riuscito a scappare ed è poi stato trovato dagli investigatori nella sua casa di via Tibaldi e denunciato per tentato ... (Tg24.sky.it)

Eros Di Ronza - il rapinatore ucciso a forbiciate insultato sui social : “Un delinquente in meno - non ci mancherai” - Qui siamo tutti bravi a giudicare, dietro la tastiera! Che tristezza, profonda!”. Il bottino, trovato all’esterno del locale, sarebbero alcuni mazzetti di “Gratta e vinci” che il rapinatore avrebbe provato a portare via. Per la vittima non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Intanto sui social monta la rabbia contro l’ennesimo reato compiuto a Milano, città ritenuta ormai ... (Thesocialpost.it)

Pregiudicato e con tre figli minorenni : chi era Eros Di Ronza - il rapinatore ucciso con le forbici dal titolare di un bar a Milano - Il 37enne è stato ucciso ieri, 17 ottobre, all’alba in via Giovanni da Cermenate alla periferia sud di Milano. Quest’ultimo è stato arrestato per omicidio insieme a un’altra persona. Il passato e la famiglia L’ultimo arresto risale a un mese fa per resistenza a pubblico ufficiale. . Il giudice aveva imposto l’obbligo di firma al commissariato Scalo Romana, come scrive Repubblica. (Open.online)